“Con-Tatti-Amo sostegno psico oncologico senza tabù”: ecco il nuovo sportello della Lilt

Grosseto. “Con-Tatti-Amo sostegno psico oncologico senza tabù”: questo il nuovo progetto attivo da settembre al centro di prevenzione oncologica e diagnosi precoce della Lilt Aps-Ets sezione provinciale di Grosseto.

La Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt Grosseto Aps-Ets), che svolge anche attività di “prevenzione terziaria”, ha attivo uno sportello psico-oncologico a sostegno delle persone che si trovano ad affrontare la gestione di quotidiana normalità all’insorgenza e dopo aver vissuto l’esperienza di un tumore.

“Quando una malattia oncologica irrompe nella vita di una persona, le conseguenze fisiche e psicologiche possono avere un impatto significativo anche sul benessere sessuale – si legge in una nota della Lilt –. La sessualità è un aspetto centrale nella nostra vita e della nostra identità ed è un importante indicatore di benessere psichico, fisico e sociale, al punto che fin dal 1974 anche l’Organizzazione mondiale della sanità (O,s) sostiene che ‘la salute sessuale è parte integrante della salute e del benessere dell’individuo’, un fattore da tenere assolutamente in considerazione quando si parla di ‘qualità della vita’. Nonostante questo, la salute sessuale in seguito ad una malattia oncologica continua ad essere un argomento tabù o poco trattato nel rapporto medico paziente”.

L’obiettivo di questo progetto, ideato dal ricercatore borsista psicologo dottor Daniele Carlesso, sarà quello di raccogliere dati, facendo emergere bisogni o difficoltà incontrate dal paziente e dal partner nel percorso di una malattia oncologica e offrire uno spazio di ascolto inclusivo, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Lo studio è finanziato con fondi messi a disposizione dalla Lilt.

Responsabile e coordinatore del progetto sarà il dottor Bruno Mazzocchi, oncologo e direttore sanitario della Lilt Aps-Ets sezione provinciale di Grosseto, coadiuvato dal coordinatore provinciale Barbara Bricca.

Le attività si svolgeranno negli ambulatori della Lilt, in viale De Amicis 1, a Grosseto.

Per iscrizioni o informazioni, rivolgersi alla segreteria della Lilt Grosseto, telefonando al numero 0564.453261, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

“L’aumento di richiesta di accesso agli screening effettuati da Lilt Grosseto, se da un lato sono la testimonianza di quanto la cultura della prevenzione si sia diffusa, dall’altro richiedono la presenza sempre più numerosa di specialisti – termina la nota -. Per questo, il direttore Renzo Giannoni rinnova l’appello a tutti i medici che vogliano contribuire alla battaglia contro il cancro, affinché un po’ del loro tempo sia destinato al volontariato presso la Lilt. Anche poche ore mensili possono fare la differenza”.