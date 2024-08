Effetti degli zuccheri: quali sono quelli benefici

Prendersi cura di sé stessi rappresenta un carattere prioritario, soprattutto in un contesto socioculturale come quello contemporaneo in cui i ritmi sempre più frenetici della routine portano, spesso, gli individui a trascurare parti importanti della loro giornata, come quelle dedicate all’alimentazione. È proprio in questo scenario che è importante, quantomeno, avere le giuste informazioni per poter scegliere un regime alimentare equilibrato, all’interno del quale non far mancare nulla di quello che, in un modo o nell’altro, può essere fondamentale se non, addirittura, avere un effetto benefico sull’organismo.

Gli zuccheri, spesso demonizzati, non sono tutti uguali e alcuni possono avere effetti benefici sull’organismo. Tra questi, gli zuccheri naturali come il glucosio e il fruttosio, presenti in frutta e verdura, sono fondamentali per il corretto funzionamento del nostro corpo. Il glucosio, in particolare, è essenziale per il cervello e i muscoli, poiché fornisce l’energia necessaria per le attività quotidiane. Inoltre, alcuni zuccheri naturali sono stati studiati per il loro ruolo nella prevenzione e cura di alcune patologie. Il d-mannosio, ad esempio, è utile per trattare infezioni urinarie come la cistite – in merito il sito dimann.com chiarisce nello specifico a cosa serve il d-mannosio – e non a caso l’utilizzo di integratori a base di questo zucchero è piuttosto diffuso. Nei prossimi paragrafi scopriremo cosa serve sapere sullo zucchero, le sue diverse tipologie e i suoi benefici.

Processo di produzione e diverse tipologie di zucchero: ecco cosa serve sapere al riguardo

Prima di scoprire tutti i dettagli sui benefici dello zucchero, riteniamo opportuno focalizzarci su cosa, effettivamente, lo zucchero sia. Si tratta del nome comune del saccarosio: un elemento dolcificante che è possibile estrarre dalla canna da zucchero o dalla barbabietola. Oggi, sul mercato esistono diverse tipologie di zuccheri, commercializzati in diverse forme in funzione delle esigenze del consumatore. In linea generale, quando si pensa allo zucchero si è portati a pensare alle confezioni di ingredienti naturali vendute al supermercato, anche se – di fatto – le tipologie di zuccheri presenti in natura possono essere diversi, con alcuni di essi come quelli presenti nei frutti che, come detto, presentano non poche proprietà benefiche.

Chiaramente, un utilizzo smodato degli zuccheri può condurre a non poche problematiche per l’organismo, rimandando sempre alla conduzione di uno stile di vita sano e senza eccessi. Tra gli zuccheri più comuni presenti in commercio troviamo lo zucchero bianco, altamente raffinato e ritrovabile sia in granuli che all’interno di prodotti alimentari e bevande, oppure lo zucchero di canna, dal sapore più intenso e spesso utilizzato come alternativa più salutare rispetto alla sua controparte più raffinata. Infine, esistono lo zucchero di betulla e quello di cocco, con quest’ultimo che è ricco di minerali preziosi per l’organismo, come il ferro e il potassio, ed il primo che non causa picchi di zucchero nel sangue grazie al suo basso indice glicemico.

Quali sono i benefici dello zucchero?

Come già precedentemente accennato, un regime alimentare sano deve tener conto di tutte le esigenze che il corpo umano può riscontrare, tra cui anche il bisogno di zuccheri. Chiaramente, esistono dei casi – specie in presenza di specifiche patologie – in cui i medici stessi sconsigliano o, addirittura, vietano il consumo di alimenti particolarmente dolci o con grosse quantità di zucchero. Al di là di queste specifiche casistiche, però, lo zucchero presenta diverse proprietà e benefici, essendo un carboidrato semplice che, quando consumato in maniera moderata, può portare alcuni vantaggi.

Tra questi, troviamo sicuramente l’aumento dell’energia, favorendo il corpo nello svolgimento delle attività quotidiane, dallo sport allo studio e al lavoro. Inoltre, lo zucchero può influenzare l’umore in maniera positiva, agendo sui livelli di serotonina. Assumere zucchero consente di ricevere un supporto cognitivo utile per fornire energia al cervello e, infine, aumenta la soddisfazione alimentare.

Foto di Doris Jungo da Pixabay