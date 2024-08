Una poltrona e un carrello prelievi: donazione di Insieme in Rosa al distretto sanitario

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’associazione Insieme in Rosa, presieduta da Donatella Guidi, dona una poltrona e un carrello prelievi del valore di seimila euro al distretto sanitario di Castiglione della Pescaia. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi, nella sede del distretto di via Roma 1, di fronte ai medici, ai dirigenti e alle autorità.

«Una donazione importante per una comunità che vive gran parte dell’anno con un numero cospicuo di ospiti e cittadini ai quali garantire un’adeguata sicurezza sanitaria – ha sottolineato il sindaco di Castiglione, Elena Nappi –, un servizio reso al territorio che rafforzerà il fondamentale lavoro svolto dal distretto sanitario locale. Ogni anno Insieme in Rosa per tutta la provincia fa attività benefiche e donazioni agli ospedali, con azioni che fanno da salvavita sui territori e strumentazioni che sono essenziali nei nostri presidi e diventano ancora più importanti in estate quando la Maremma ospita tanti turisti».

Sulla stessa linea Tania Barbi, direttrice della zona distretto Amiata grossetana, Colline Metallifere e Grossetana: «Ancora una volta l’associazione Insieme in rosa dimostra la propria sensibilità, donando e mettendo quindi a disposizione nuove strumentazioni alla sede del distretto di Castiglione della Pescaia. La collaborazione tra le associazioni del territorio, l’azienda sanitaria e gli enti è un arricchimento per tutta la comunità».

«Una donazione del valore di seimila euro – spiega la presidente di Insieme in Rosa Donatella Guidi – che finalmente siamo riusciti a fare su Castiglione della Pescaia e che migliorerà la qualità del servizio del distretto della località balneare».

L’associazione proseguirà con il suo programma: fino al 23 agosto c’è la lotteria di solidarietà che servirà per acquistare strumentazioni per la nuova radioterapia oncologica dell’ospedale di Grosseto, oltre a un programma fitto fino alla fine di ottobre.

«A breve, a Castiglione, partiranno i corsi per il benessere con la mindfulness e la mindfulness eating che, quest’inverno, hanno avuto un grande successo – prosegue Guidi -. In più, alle 048, ovvero le persone malate oncologiche, saranno dedicati eventi specifici per fare in modo che non si sentano mai sole».