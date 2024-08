Nuova ambulanza per la Misericordia: aperta una raccolta fondi

Manciano (Grosseto). Si è svolta in piazza Garibaldi di fronte, alla sede della Misericordia di Manciano, la cerimonia d’inaugurazione della nuova ambulanza destinata al servizio di emergenza sanitaria territoriale.

“La Fraternità di Misericordia di Manciano ha una lunga storia di assistenza e solidarietà verso i più bisognosi della nostra comunità – dichiara il Governatore Federigo Norcini –. La partecipazione attiva dei cittadini mediante le contribuzioni e soprattutto l‘adesione operativa nel nostro volontariato è fondamentale per sostenere le attività della Misericordia e per garantire il suo costante operato nel territorio. I volontari sono in assoluto i protagonisti principali della vita associativa, poiché essi ne sono il fulcro e intorno a loro ruota l’intero sistema socio – assistenziale della Fraternita. L’impegno disinteressato di queste persone costituisce l’essenza, il cuore della Fraternita della Misericordia di Manciano. La loro attività e quella dei dipendenti, a cui va il nostro ringraziamento, è per noi di sprone ad andare avanti pur tra mille difficoltà.

L’inaugurazione di questa nuova ambulanza è un nuovo tassello di quella costruzione che, mattoncino dopo mattoncino, questo Magistrato cerca di realizzare per dare una risposta sempre più moderna, grande e concreta alle necessità sociali e di soccorso della nostra popolazione. La Legge regionale n. 83 del 30 dicembre 2019 prevede che, per il servizio di emergenza/urgenza, non possano essere impiegate ambulanze con oltre 10 anni di anzianità o al raggiungimento della percorrenza di 250mila chilometri. Ciò ha reso necessario e urgente l’acquisto di una nuova ambulanza, che ha comportato una spesa di circa 95mila euro. Abbiamo il piacere ed il dovere di ringraziare al riguardo Banca Tema, la banca del nostro territorio, che ci ha concesso un mutuo a tasso particolarmente agevolato, oltre ad un contributo di 5.000 euro.

Per diminuire il nostro impegno economico abbiamo aperto una raccolta fondi per l’acquisto della nuova ambulanza ed acceso un conto corrente a ciò dedicato, presso la locale agenzia di Banca Tema, intestato alla Fraternità di Misericordia di Manciano, con codice Iban IT76 F0885172283 000000 236227. La vostra donazione sarà fiscalmente detraibile o deducibile se effettuata a mezzo bonifico bancario e la banca non vi addebiterà nessuna commissione, potete poi presentare la ricevuta del bonifico al vostro fiscalista per la detrazione o deduzione come previsto dalla normativa fiscale.

Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri volontari, dipendenti, alla Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Montemerano, alla ditta Cevi carrozzeria eruppe, che ha allestito il mezzo, e a tutte le persone che sono intervenute”.