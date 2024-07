Lilt, l’appello del sindaco: “Medici dedichino parte del loro tempo al servizio dei cittadini”

Grosseto. “La Liklt Aps Ets sezione provinciale di Grosseto svolge un’ importante attività di prevenzione, che consiste nella diagnosi precoce, cioè in esami diagnostici volti a individuare formazioni precancerose o tumori allo stadio iniziale. L’obiettivo è ridurre la mortalità, migliorare la qualità della vita del malato oncologico e l’invasività dei trattamenti clinico-sanitari”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la stessa sezione provinciale della Lilt di Grosseto.

“La Lilt è un patrimonio della comunità grossetana ed oggi, grazie all’impegno di un gruppo di volontari medici e amministrativi, è un importante presidio a tutela della salute – prosegue il comunicato -. Le numerose richieste di screening pervenute alla Lilt, se da una parte testimoniano una crescita di sensibilità verso la prevenzione, dall’altra richiedono organici medici adeguati. Rispondere, in tempi veloci, è uno degli obiettivi principali perché la prevenzione si basa proprio sul tempestivo accertamento.

“Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna lancia un appello affinché i medici dedichino parte del loro tempo ad un importante servizio per la comunità. Anche poche ore al mese possono contribuire a combattere, attraverso il servizio di prevenzione, una malattia devastante quale il cancro – termina la nota -. Essere medico è non solo un importante lavoro, ma anche una missione; per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Lilt di Grosseto Aps-Ets al numero 0564.453261 o all’indirizzo mail grosseto@lilt.it”.