Medicina iperbarica: concluso il ciclo di incontri all’ospedale Misericordia

Grosseto. I professionisti e le strutture dell‘ospedale Misericordia fanno scuola per gli specialisti del futuro, anche da fuori regione.

Si è concluso l’ultimo ciclo di incontri teorico-pratici di Medicina iperbarica. Le lezioni si tengono da oltre dieci anni all’ospedale di Grosseto, nella storica collaborazione tra la camera iperbarica del presidio ospedaliero e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia.

Ospiti a Grosseto gli specializzandi di Anestesia e Rianimazione all’ultimo anno di corso, i futuri specialisti hanno potuto confrontarsi con i medici del Gruppo iperbarico di Grosseto, su argomenti inerenti le indicazioni della terapia iperbarica per i pazienti ambulatoriali (ipoacusia improvvisa, osteonecrosi del femore, piede diabetico e trattamento di innesti cutanei o fratture post-traumatiche), oltre che alle più comuni emergenze iperbariche, come la malattia da decompressione, l’intossicazione da monossido di carbonio e il trattamento di pazienti critici in camera iperbarica.

La camera iperbarica di Grosseto, struttura dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione diretta dalla dottoressa Genni Spargi, è il riferimento per i pazienti che necessitano di questa terapia per tutta l’Azienda Usl Toscana sud est, collabora in rete per garantire i trattamenti urgenti con le altre tre camere iperbariche presenti in Toscana (Firenze, Pisa, Portoferraio).

All’interno dei locali, grazie al personale medico, infermieristico e tecnico dedicato, vengono garantite quotidianamente le sedute diurne giornaliere con pazienti ambulatoriali nei giorni feriali, l’ambulatorio delle ferite difficili operativo per consulenze in tutto l’ospedale, oltre alla gestione delle emergenze ed urgenze iperbariche che si verificano durante tutto l’anno.

«È in questo clima – dichiara il dottor Stefano Falini – che è nata la convenzione con l’Università di Perugia che ha scelto la camera iperbarica di Grosseto per integrare la formazione dei futuri specialisti in Anestesia e Rianimazione, riscuotendo ogni anno grande interesse da parte dei professionisti».