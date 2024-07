Viaggiare sì, ma in sicurezza: i consigli dell’Asl per la prevenzione delle malattie infettive

Viaggiare all’estero ci porta a soggiornare in luoghi con una situazione sanitaria diversa da quella del nostro Paese. In alcune zone infatti, accanto a rischi sanitari legati alle condizioni ambientali, come aree con caldo o freddo estremo, sono diffuse alcune malattie infettive la cui prevenzione dovrebbe essere pianificata prima del viaggio.

In tutte le Zone Distretto dell’Asl Toscana sud est, è attivo l’ambulatorio dedicato alla medicina del viaggiatore a cura del Dipartimento della Prevenzione. La consulenza può essere prenotata, anche senza richiesta del medico, tramite il Cup. Al fine di una corretta pianificazione delle vaccinazioni, è consigliabile telefonare al Cup 2 mesi prima della partenza.

Al seguente link è possibile visionare orari e giorni degli ambulatori: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/vaccinazioni/medicina-del-viaggiatore

I consigli

Chi vuole intraprendere un viaggio in aree a rischio dovrebbe, infatti, recarsi in un ambulatorio di medicina del viaggiatore e consultare il proprio medico curante almeno 4-6 settimane prima della partenza. Durante il colloquio verranno raccolte informazioni sui fattori di rischio, sulle vaccinazioni consigliate e obbligatorie, su eventuali farmaci antimalarici da assumere e sulle misure comportamentali da adottare. Un consulto medico specialistico è particolarmente raccomandato a persone con patologie al fine di garantire e tutelare la salute durante il viaggio.

“Per alcune malattie infettive, come epatite A e B, colera, tifo, encefalite giapponese, dengue, encefalite da morso di zecca, meningite meningococcica, poliomelite, febbre gialla e rabbia – spiega il dottor Nicola Vigiani, direttore dell’area dipartimentale Igiene pubblica e nutrizione dell’Asl –, i vaccini sono disponibili, mentre per altre malattie sia a trasmissione orofecale, cioè acquisite con il consumo di acqua o alimenti contaminati, sia trasmesse da insetti, quali il Chikungunya, il virus West Nile e il virus Zika, devono essere adottate misure di prevenzione di tipo comportamentale, consumando solo acqua e alimenti sicuri ed evitando le punture di insetto utilizzando abbigliamento adatto e repellenti specifici. Un caso a parte è quello della malaria, trasmessa dalla zanzara anofele, per la quale non esiste un vaccino, ma per cui è disponibile una chemioprofilassi da assumere durante il viaggio. Per visitare alcuni Paesi dell’Africa e del Sud America è obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla, mentre per coloro che si recano in Arabia Saudita per prendere parte al pellegrinaggio alla Mecca è richiesta la vaccinazione antimeningococcica. Il fatto che alcune vaccinazioni non siano obbligatorie non le rende tuttavia meno importanti e quindi si raccomanda comunque di sottoporsi a tutte le vaccinazioni previste”.

Se al ritorno da un Paese a rischio si accusa febbre, diarrea o altri sintomi che potrebbero manifestarsi anche dopo alcuni giorni o settimane della data del rientro, è bene isolarsi e contattare il proprio medico curante o il pronto soccorso, riferendo dell’avvenuto viaggio affinché si possano tempestivamente effettuare i test diagnostici del caso. È, inoltre, utile consultare il sito www.viaggiaresicuri.it/ del Ministero degli affari esteri.