Ospedale Petruccioli: al via i lavori per la casa di comunità

Pitigliano (Grosseto). Iniziano i lavori per la realizzazione della casa della comunità di Pitigliano. Un intervento previsto a seguito dell’implementazione e della ristrutturazione dell’area dedicata alle cure intermedie, che consentirà di attivare 20 posti letto all’interno dell’ospedale Petruccioli.

I lavori sono previsti nell’ambito dei fondi stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per un importo complessivo pari a circa 4,5 milioni euro. L’obiettivo di questo intervento è potenziare e implementare la sanità territoriale collinare per renderla sempre più vicina ai bisogni della cittadinanza.

Si tratta di due interventi, il primo riguarda la casa di comunità che sorgerà di fronte all’ospedale; il secondo prevede la creazione di ambienti in grado di ospitare 20 posti letto per le cure intermedie al primo piano del Petruccioli.

Gli spazi sono pensati per una migliore integrazione fra ospedale e territorio, ma anche per l’implementazione del nuovo modello di medicina territoriale, che nel 2026 vedrà un sostanziale cambio di paradigma. Medico e infermiere di famiglia si attiveranno insieme sia nella cura che nella presa in carico, con percorsi diagnostico-terapeutici sempre più definiti e una migliore organizzazione delle visite di controllo da parte degli specialisti ambulatoriali.

Durante la fase della messa in opera della casa di comunità si potranno presentare alcuni disagi per gli utenti, soprattutto per una temporanea diminuzione di posti auto, necessaria per fare spazio al cantiere.