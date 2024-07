Grosseto. Presentata la donazione del «Progetto Pediatria Grosseto»: una culla neonatale, un monitor per le apnee notturne ed un rilevatore del livello acustico sono in arrivo al reparto dell’ospedale Misericordia.

Venerdì 12 luglio, allo stabilimento balneare La Rotonda, si è tenuta la cerimonia di consegna. Erano presenti Marcello De Filippo, responsabile della Patologia neonatale; Venere Coppolla, responsabile aziendale del Percorso ostetrico; Andrea Minucci, responsabile aziendale del Percorso pediatrico, e Sandra Novelli, responsabile infermieristica del reparto, oltre ai rappresentanti della Capitaneria di Porto. Con loro anche Maurizio Biancotti, della Proloco di Marina di Grosseto e Principina Mare, che coordina il progetto, insieme agli sponsor Fam, Scav Prema, Toscano e Uscita di sicurezza.

Sono state queste ultime a finanziare i costi di stampa del calendario realizzato con le pitture di Germano Paolini, Armando Orfeo e le foto di Carlo Bonazza. Grazie alla collaborazione di una rete di attori locali e ai commercianti, il calendario ha trovato grande diffusione consentendo di raccogliere circa 8mila euro, utilizzati per l’acquisto del materiale.

La culla neonatale per rooming offre elevata sicurezza per il nascituro e migliore comfort per la madre durante le fasi di allattamento; il monitor delle apnee con controllo remoto consentirà ai piccoli pazienti del Misericordia di essere valutati anche a distanza, senza necessità di trasferimenti; infine, il rilevatore acustico permetterà di migliorare l’ambiente di degenza dei piccoli, segnalando gli sforamenti della soglia del rumore.

«Il “Progetto Pediatria” – dichiara Susanna Falorni, direttrice dell’Uoc Pediatria dell’ospedale Misericordia – si conferma e cresce ogni anno a dimostrazione dell’affetto e dell’attaccamento della cittadinanza verso la nostra Pediatria. Ringrazio gli attori locali e gli sponsor per il loro impegno che ci permette di acquistare strumenti di alta tecnologia per l’assistenza ai nostri bambini».

«Esprimiamo apprezzamento per l’opera portata avanti dalle realtà del “Progetto Pediatria” – dichiara Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero di Grosseto –: siamo consapevoli dell’importanza delle donazioni che contribuiscono a migliorare la qualità delle cure garantite dai professionisti del Misericordia, che ringrazio».

«Questo progetto ormai va avanti da diversi anni, il primo calendario risale al 2018 – dichiara Maurizio Biancotti, responsabile del Progetto Pediatria della Pro Loco -, è un’iniziativa che rimarca il valore della Bandiera Verde, ovvero di un territorio amico dei bambini grazie agli operatori che riservano spazi dedicati ai bambini, gli ambienti verdi ombreggiati, una spiaggia ideale per i più piccoli e vigilata dalla Capitaneria di porto, che tutela la sicurezza sia in mare e su tutta la costa, in cui al centro c’è l’ospedale di Grosseto con il reparto di Pediatria e con il Pronto soccorso pediatrico».

Il “Progetto Pediatria” sarà rinnovato il prossimo 20 luglio con la presentazione del calendario 2025 e delle iniziative per la raccolta fondi.