Sanità, la Uil attacca la Asl: “Ancora tagli per front office, servizi e pulizie”

Grosseto. “Quasi 1,3 milioni di tagli per il front office e servizi di pulizia; è l’annuncio dell’Asl nel corso della riunione del 3 luglio scorso”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Sergio Lunghi e Luciano Fedeli, della segreteria della Uil Fpl dell’Area vasta Sud Est di Arezzo, Grosseto e Siena,

“Una decisione che lascia sconcertati e fortemente contrariati i rappresentanti della segreteria Uil Fpl di Area Vasta perché nessun documento è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali contenente una proposta strutturata e un piano chiaro con le ricadute sui livelli occupazionali e sui servizi – continua la nota -. Tutto giustificato con il ritorno alla situazione precedente al Covid e che riguarda anche le pulizie, mentre per i front office il sempre maggior utilizzo dei sistemi informatici ha messo in discussione l’utilizzo dei punti territoriali predisposti dall’azienda con una proposta di una riduzione di orari e postazioni portata al tavolo delle organizzazioni sindacali da parte dell’Azienda”.

“Su questo, come organizzazione sindacale – dichiarano Sergio Lunghi e Luciano Fedeli –, esprimiamo il nostro dissenso motivato dall’assenza di elementi che ci diano una visione chiara di questo processo riorganizzativo su dove sono previsti tagli per 430mila euro a Grosseto, 640.000 euro ad Arezzo e 222.000 euro a Siena. Quali ricadute avranno su territori in termini di servizi e quali sui livelli occupazionali nessuno dell’azienda ce lo ha detto e per queste motivazioni crediamo non sia opportuno procedere. Auspichiamo che da parte aziendale sia presentato un progetto di riorganizzazione da condividere, dove si dica con chiarezza come si intende procedere sulle tre province tutelando anche le situazioni di maggiore fragilità nei comuni e dove si dica altrettanto chiaramente come sarà impiegato il personale che non sarà utilizzato per i servizi di front office e degli altri servizi che subiranno tagli”.