La Misericordia elegge un nuovo Governatore: ecco chi è

Manciano (Grosseto). La Misericordia di Manciano ha un nuovo Governatore: Federigo Norcini. L’elezione è avvenuta il 27 giugno nella sede della Confraternita, dopo la ricostituzione del Magistrato nella sua totalità e in sostituzione di Fausto Cabria, governatore dimissionario.

“Mi impegnerò affinché la Confraternita di Misericordia di Manciano possa continuare a crescere ed a svilupparsi sempre nel segno dei valori fondanti della nostra associazione – ha dichiarato Norcini –. Oggi, il D. Lgs. 117/2017 rafforza le responsabilità dei soggetti che rivestono cariche di amministrazione all’interno dell’Ente del Terzo Settore, con una disciplina simile a quella delle società di capitali, che richiede professionalità ai componenti l’organo amministrativo, per cui saranno attribuiti specifiche materie e compiti ai componenti del Magistrato. La nostra linea programmatica agirà verso tre indirizzi: dare importanza al ruolo dei volontari; rilanciare l’immagine della Misericordia di Manciano; cercare di raggiungere un corretto equilibrio finanziario, perché i volontari costituiscono il corpo fondamentale dell’Ente e sono in assoluto i protagonisti principali della vita associativa, poiché ne sono il fulcro e intorno a loro ruota l’intero sistema socio-assistenziale della Confraternita”.

“Relativamente al secondo punto occorre creare un rapporto di fiducia con la comunità locale attraverso incontri, eventi e attività di sensibilizzazione per garantire una maggiore partecipazione ed un maggior supporto. Infine, assicurare la sostenibilità economica dell’associazione nel lungo termine. La difficile situazione economica si è creata a causa delle spese del nostro punto di emergenza sanitaria territoriale (118,) che purtroppo non è sufficientemente retribuito dalla Regione, per il quale la nostra Confraternita mette a disposizione risorse umane, automezzi e attrezzature per garantire ai cittadini il servizio di emergenza sanitaria. Il servizio del 118 è di primaria importanza ed esso rappresenta la prima risposta alla richiesta di soccorso di ogni cittadino – termina Norcini -. Per questo, richiamo l’attenzione dell’amministrazione comunale, con cui mi auguro un rapporto proficuo nell’interesse dei cittadini, sul campanello d’allarme che ormai da troppo tempo sta continuando a suonare”.