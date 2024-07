Asl: il direttore generale Antonio D’Urso riconfermato vice presidente di Fiaso

Grosseto. Il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, è stato riconfermato vice presidente nazionale della Federazione delle Aziende sanitarie e ospedaliere – Fiaso per il prossimo triennio.

La decisione è stata presa al termine dell’assemblea degli associati che si è svolta a Roma questa mattina, nel Salone del Commendatore del complesso monumentale Santo Spirito in Sassia.

“Questa conferma è un attestato di stima e di fiducia da parte dei soci a cui rivolgo i miei ringraziamenti – sottolinea D’Urso –. Oggi il sistema sanitario sta vivendo una forte sfida, protesa verso la definizione di nuovi modelli organizzativi, nuovi bisogni e opportunità anche grazie ai fondi del Pnrr. Ed è in questo contesto di forte innovazione che le Aziende sanitarie si stanno orientando per offrire risposte sempre più mirate alla complessità dei bisogni di salute delle cittadine e dei cittadini. Fondamentale, quindi, sarà continuare a lavorare e investire per una medicina in grado di dialogare con il territorio, per l’equo accesso alle cure, per la forte spinta al digitale e per la sostenibilità del sistema sanitario. La nomina a vice presidente di Fiaso è, ancora una volta, un importante riconoscimento anche per tutta l’Azienda Asl Toscana sud est e per i professionisti che ho l’onore di guidare in questi anni verso le nuove sfide che ci attendono”.

Nel corso dell’assemblea è stato riconfermato presidente di Fiaso Giovanni Migliore.