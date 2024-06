Un nuovo ecografo portatile per la Lilt: donazione della Fondazione Cassa di Risparmio

Grosseto. Donato un nuovo ecografo portatile in dotazione ai medici volontari della Lilt.

Carlo Vellutini e Francesca Peri, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, hanno presenziato il momento del collaudo dell’apparecchio, effettuato dall’ingegner Cristiano Brocchi, responsabile degli apparati elettromedicali dell’associazione . Presenti il coordinatore provinciale della Lilt, Barbara Bricca, ed il gastroenterologo Marco Corsetti, uno dei medici che userà il nuovo ecografo per fornire servizio di screening.

Questa importante donazione è un concreto sostegno alla prevenzione oncologica, contribuendo di fatto alla realizzazione del progetto “Estensione dei servizi di screening e prevenzione dell’insorgenza dei tumori nella provincia di Grosseto”, redatto per la Lilt dalla dottoressa Valeria Fabbroni. L’ecografo portatile di ultima generazione viene inserito nella dotazione utile agli screening itineranti per l’attività nelle frazioni, educando le persone alla cultura della prevenzione.

Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dal direttore sanitario della Lilt, il dottor Bruno Mazzocchi.

“La Lilt svolge un ruolo importante in termini di prevenzione – affermano Carlo Vellutini, consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e Francesca Peri, membro del Comitato di indirizzo –. In questi anni ha visto aumentare in maniera esponenziale il numero di utenti, sintomo di un servizio che funziona e che si rivela prezioso per la comunità. L’ecografo portatile inoltre permetterà di assicurare la prevenzione anche nei vari comuni della provincia e questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto”.