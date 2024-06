Sangue, il Consiglio comunale compatto si sottopone alla donazione: “Fatelo anche voi”

Grosseto. Amministrazione comunale unita per promuovere la donazione di sangue.

L’iniziativa è nata su proposta del presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, che questa mattina ha dato appuntamento al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ai consiglieri e agli assessori al centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia per mandare un messaggio importante ai cittadini. Il Consiglio comunale, dunque, oltre a essere l’organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo, si apre alla città diventando ancora una volta promotore di buone pratiche per essere sempre più vicino alla comunità che rappresenta, con un’adesione trasversale da parte di tutti i gruppi consiliari.

Per l’occasione, è stata scattata una foto che verrà affissa nei manifesti pubblicitari 6×3 in varie zone di Grosseto, grazie alla collaborazione della società Sistema, così da diffondere l’iniziativa in maniera ancora più capillare.

“Si tratta di un’azione tanto semplice – commentano Vivarelli Colonna e Turbanti -, ma al tempo stesso fondamentale per tutta la collettività. Come amministratori, a prescindere dalle appartenenze politiche, dobbiamo essere promotori di solidarietà e buon esempio civico. Donare il sangue è un gesto di altruismo e molte volte può fare la differenza tra la vita e la morte. Troppo spesso purtroppo le riserve negli ospedali non sono abbastanza e per questo invitiamo tutti quelli che possono farlo a donare, a partire dalle istituzioni, per dare il buon esempio, in particolar modo ai giovani. Ricordiamoci che ognuno di noi potrebbe averne bisogno. Ringraziamo la Asl, la dottoressa Silvia Ceretelli, direttrice dell’Uoc Immunoematologia e medicina trasfusionale, con tutto il personale sanitario e tutte le associazioni che si occupano di donazione per la disponibilità e per il lavoro che portano avanti ogni giorno, la società Sistema per aver subito sostenuto questo progetto e tutti gli amministratori che hanno aderito”.