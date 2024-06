Al via “Il salotto del benessere”: ecco l’iniziativa di Comune e “La Farfalla”

Magliano in Toscana (Grosseto). Prenderà il via giovedì 27 giugno, alle 18.30, al Centro enoturistico di Magliano in Toscana, in piazza del Popolo, l’iniziativa “Tu sei il centro. Parliamone nel salotto del benessere“. Un progetto realizzato dal Comune, in collaborazione con l’associazione “La Farfalla” con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato al benessere delle persone.

L’idea, che ha dato il via all’iniziativa, è di Marta, ex paziente oncologica, che spiega: “Ho voluto donare, raccontare la mia storia, perché spesso, come è capitato anche a me, il coraggio per affrontare quello che ti sta accadendo lo trovi nelle storie degli altri; perciò è così importante continuare a raccontare: perché noi non siamo la nostra malattia, ma la somma delle persone che riusciamo a far brillare quando sono invischiate nel vortice degli eventi. Il cancro riesce a spegnere anche chi ha energie inesauribili ed è proprio da questa consapevolezza che prende vita ‘Il salotto del benessere'”.

Ecco, quindi, che giovedì 27 giugno, i cittadini potranno incontrare diverse figure sanitarie che, in base a professionalità e competenze specialistiche, porteranno la loro esperienza ed esporranno idee e progetti.

“Sarà un incontro emozionante – dichiara Anna Lampredi, assessore alla sanità del Comune di Magliano in Toscana-, di conoscenza e condivisione, che racchiude in sé un messaggio molto importante: nessuno è solo in questi difficili e talvolta tragici periodi della vita”.

Saranno presenti al confronto con i cittadini, oltre al vicesindaco Tamara Fattorini e all’assessore Lampredi, anche Chiara Bocci, esperta di medicina complementare, in particolare di agopuntura, Silvia Rispoli, naturopata e farmacista, Eleonora Luschi, igienista dentale, Ilaria Rossi, psicoterapeuta, Giulia Di Bello, biologa nutrizionista, Luisa Mattioli, counselor, Piroska Nagy, insegnate di yoga, e Roberto Vittorio Martinelli, specialista in scrambler therapy.

L’incontro è libero e gratuito.