Lavori in corso alla Casa della Comunità: cambiano gli accessi

Follonica. Da mercoledì 19 giugno sono iniziati i lavori per la nuova Casa della Comunità di Follonica.

Per l’esecuzione degli interventi sono necessarie alcune modifiche temporanee agli accessi degli utenti. L’ingresso principale (A) permetterà di raggiungere i servizi del primo e secondo piano, mentre per raggiungere il centro trasfusionale e per la Pediatria di libera scelta è necessario utilizzare l’ingresso B della stessa palazzina.

L’Azienda Usl Toscana Sud Est si scusa per i disagi arrecati agli utenti. I lavori riguardano la riqualificazione dello stabile del nuovo centro trasfusionale, che sorgerà al piano terra della palazzina azzurra del Distretto territoriale di Follonica, in viale Europa.