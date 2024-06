Acquistare protesi o ausili per fare attività sportiva: prorogato il bando per i contributi

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est ha prorogato al 31 luglio 2024 la scadenza per presentare domanda per il riconoscimento di contributi economici per l’acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.

L’intervento è finanziato con risorse della Regione Toscana e vi possono partecipare i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di una serie di requisiti: essere residenti in Toscana, nell’ambito territoriale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est; essere amputati di arto e/o affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi; essere invalidi civili o in attesa di riconoscimento, se maggiorenni; essere in fascia di età compresa tra i 10 e i 64 anni compresi ed essere praticanti, o in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali, come attestato da certificato di idoneità medico sportiva, rilasciato esclusivamente dalle strutture pubbliche aziendali della medicina sportiva, e che, considerate le scelte operative effettuate con riferimento allo specifico ambito di attività sul territorio regionale, deve essere fatto riferimento sia alla certificazione sportiva per attività agonistica, sia alla certificazione sportiva per attività non agonistica.

Gli oneri economici per la produzione del certificato sono a carico dell’utente. La prenotazione della visita deve essere effettuata tramite servizio Cup, senza richiesta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. La visita medico-sportiva finalizzata al rilascio del certificato prevede la compartecipazione alla spesa ai sensi della vigente normativa.

I requisiti vanno specificati nella domanda e negli allegati che si trovano all’indirizzo web: https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/avviso-pubblico-per-il-riconoscimento-di-contributi-economici-per-l-acquisto-di-ausili-e-protesi-per-lo-svolgimento-di-attivita-sportive-amatoriali-destinate-a-persone-con-disabilita-fisica

La domanda di accesso al beneficio dovrà essere presentata via Pec o raccomandata a/r alla Azienda Usl Toscana Sud Est di residenza, includendo il modello Isee 2023.