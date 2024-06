Prevenzione dell’epatite C: test gratuiti della Croce Rossa in piazza

Grosseto. “Se hai fra 35 e 55 anni accedi allo screening gratuito per l’epatite C. Quando l’infezione è ancora asintomatica può essere curata”

A dichiararlo è il comitato della Croce Rossa di Grosseto.

“L’epatite C è un’infezione del fegato causata dal virus Hcv trasmesso mediante contatto con sangue infetto. E’ un’infezione pericolosa perché la malattia spesso decorre senza sintomi per anni, ma con il tempo può diventare cronica e devolvere in forme molto gravi e progressive, che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate – continua la nota -. Il prossimo sabato 15 maggio, dalle 10.30 alle 18, i nostri volontari saranno presenti in piazza Baccarini nell’ambito dell’Open Day ‘Grosseto Solidale’ organizzato dal Cesvot. Chi vorrà, potrà sottoporsi gratuitamente al test per l’Hcv”.