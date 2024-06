Nuova segnaletica all’ospedale Misericordia: installata la cartellonistica interna

Grosseto. Un ospedale più accessibile e più dinamico grazie alla nuova segnaletica grafica.

Sono questi gli obiettivi del progetto di restyling della cartellonistica del Misericordia di Grosseto. A seguito dell’input della direzione aziendale, l’ospedale di Grosseto ha iniziato un percorso di riorganizzazione della cartellonistica e i primi elementi sono già visibili per gli utenti e i pazienti del presidio. Si tratta delle pannellature grafiche interne che sono state installate, a cui seguirà nelle prossime settimane il completamento di quelle esterne.

Il progetto è stato diviso in fasi. Il primo momento di progettazione è avvenuto con la conclusione del periodo pandemico. «Abbiamo atteso che la pandemia si concludesse per procedere con il progetto della nuova cartellonistica – dichiarano Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero, e Nicola Falco, direttore dell’area dipartimentale gestione contratti servizi e farmaceutica – Dopo una fase transitoria, abbiamo realizzato la segnaletica per le maggiori vie di comunicazione interne, quelle che collegano i grandi punti nevralgici delle strutture. Il nostro modus operandi si è basato sul punto di vista del cittadino e quindi sull’adozione delle soluzioni migliori per realizzare un impianto di segnali coerenti, in grado di indicare rapidamente qual è la direzione da tenere».

La seconda fase si svilupperà nei prossimi mesi e vedrà il completamento della cartellonistica esterna, comprenderà anche la segnaletica di prossimità, quella utile a raggiungere una determinata stanza di un reparto o di un ambiente ambulatoriale.

Altre iniziative progettuali riguardano lo sviluppo di percorsi virtuali mediante l’uso di realtà aumentata e la disposizione di segnaletica digitale, quindi l’uso di monitor informativi che possono essere aggiornati e modificati in funzione di esigenze momentanee o per dare informazioni in tempo reale.