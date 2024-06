“Scegliere di rimanere a casa”: nuove risorse per le cure domiciliari grazie al progetto

Grosseto. Prendersi cura di un soggetto non autosufficiente significa innanzitutto rispettare la persona e i suoi diritti fondamentali.

A questo scopo, la Zona Distretto Colline dell’Albegna ha avviato il progetto “Scegliere di rimanere a casa“. L’intervento è rivolto alle persone non autosufficienti o affette da demenza nella fase iniziale della malattia, e ai minori con disabilità.

Gli interventi finanziabili sono differenziati in quattro azioni: 1) servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio; 2) percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza; 3) ampliamento del servizio di assistenza domiciliare; 4) servizi domiciliari di carattere socio-assistenziale per minori con disabilità.

Le azioni 1, 2 e 4 si rivolgono a operatori economici, compresi singoli professionisti, e a strutture residenziali e semi-residenziali, che risultino accreditati al momento della presentazione della domanda.

L’avviso resterà aperto per tutta la durata del progetto di 36 mesi, fino al 4 aprile 2027. Di seguito il link per accedere all’avviso dalla sezione “notizie”: https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/grosseto-colline-dell-albegna-progetto-scegliere-di-rimanere-a-casa-avviso-di-istruttoria-pubblica-per-l-acquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-la-formazione-di-elenchi-di-operatori-economici-per-erogazione-di-prestazioni-e-servizi

L’avviso è visibile anche nella pagina dedicata alla Zona Distretto “Colline dell’Albegna” dal pulsante “Avvisi” del menù laterale al seguente link: https://www.uslsudest.toscana.it/sedi-territoriali/zona-colline-dell-albegna

Per informazioni, è possibile rivolgersi agli Sportelli PuntoInsieme della Zona Distretto Colline dell’Albegna: