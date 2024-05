Giornata mondiale senza tabacco: al via il ciclo di incontri per smettere di fumare

Grosseto. Il 31 maggio è la Giornata mondiale senza tabacco e in questa occasione la Asl Toscana Sud Est mette in campo una serie di iniziative per sensibilizzare sui danni del fumo.

L’Unità funzionale Dipendenze dell’area Grossetana, diretta dal dottor Fabio Falorni, ha infatti realizzato “Liberi dal fumo e sani stili di vita”, un percorso di gruppo articolato in 10 sedute – dal 28 maggio al 14 giugno – che si terranno nella sala riunioni del Servizio Dipendenze e quando possibile anche all’aperto, con la collaborazione dell’Ente Parco della Maremma.

Gli incontri – previsti per le seguenti date: 28, 29, 30, 31 maggio e 3, 5, 7, 10, 12, 14 giugno – sono corredate anche di attività all’aperto, in collaborazione con alcune associazioni locali, dove sarà possibile svolgere attività fisica, tenendo anche conto di diversi interessanti studi sulla valenza terapeutica dei contesti naturali (green therapy). Il tempo complessivo del percorso di gruppo è di 3 settimane. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0564.483741 o 0564.483718.

“Come ogni anno, abbiamo cercato di coinvolgere, attraverso attività all’aperto, persone già in cura presso i nostri servizi che spingano altri fumatori a smettere condividendo esperienze, curiosità e informazioni – spiega Paola Valenziano, sociologa, facilitatrice dei corsi antifumo del SerD –. Il nostro obiettivo è sensibilizzare in modo particolare i giovani, tra i quali il pericolo del fumo è più evidente. Il rischio riguarda le sigarette, naturalmente, ma soprattutto le sigarette elettroniche e il cosiddetto svapo, ovvero le pipette aromatizzate, che oggi attraggono ormai tanti ragazzi convinti che siano meno dannose per la salute e invece è esattamente il contrario, come evidenzino gli studi in merito. Su questo sarebbe necessario un impegno maggiore sul versante della prevenzione, anche in collaborazione con le scuole”.

Per smettere di fumare si ricorda che, nella zona grossetana, la Asl Toscana sud est mette a disposizione i servizi offerti dal SerD di via Minzoni a Grosseto (https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/dipendenze/ambito-grossetano) e dal Centro antifumo all’interno del Misericordia (https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/centri-antifumo).

“Il percorso intende, oltre a motivare di smettere con le sigarette, a sollecitare lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti legati al benessere e ai sani stili di vita – spiega Falorni -. Secondo l’Iss, infatti, nel 2022 quasi 1 italiano su 4 (24,2%) è un fumatore, con un incremento di 2 punti percentuali rispetto al 2019, conseguenza legata al biennio pandemico. In aumento anche gli utilizzatori di prodotti di tabacco riscaldato: 3,3% nel 2022 contro l’1,1% nel 2019″.

Il consumo di tabacco è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di malattie oncologiche, cardiovascolari e respiratorie. Fumare è la prima causa di morte evitabile nel mondo, la dipendenza da tabacco è particolarmente diffusa nel mondo, infatti, coinvolge 1,3 miliardi di persone, provocando circa 8 milioni di morti all’anno per malattie correlate al fumo, il 12% dei quali a causa del fumo passivo. In Italia il dato è in crescita dal 2009, con circa 12 milioni di fumatori attivi e circa 90.000 morti all’anno.

Centri antifumo

Grosseto c/o SerD – Via Don Minzoni n.7 – Tel. 0564.483741

Giorni e orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13.30

Referente dott.ssa Paola Carmela Valenziano, e-mail paolacarmela.valenziano@uslsuest.toscana.it

Grosseto c/o ospedale Misericordia – Viale Senese n.169 – Tel. 0564.483344

Giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13.30

Referente dott.ssa Elena Canneti, e-mail elena.canneti@uslsudest.toscana.it

Colline dell’Albegna c/o SerD – Via Donatori del Sangue n.7 ad Orbetello – Tel. 0564.869422

Giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12.45

Referente dott. Vinicio Nardelli, e-mail vinicio.nardelli@uslsudest.toscana.it