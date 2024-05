Come combattere l’emicrania: incontri informativi gratuiti all’ospedale Misericordia

Grosseto. In occasione della settimana nazionale dedicata al mal di testa, l’ospedale Misericordia di Grosseto promuove l’Open Day Emicrania in collaborazione con la Fondazione Onda Ets, che dal 2007 attribuisce il riconoscimento del Bollino rosa agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Lunedì 27 maggio l’ospedale di Grosseto (tre Bollini rosa) offrirà, dalle 15 alle ore 18, degli incontri informativi gratuiti sull’emicrania e sulle opzioni terapeutiche che vengono utilizzato nell’ambulatorio cefalee, che si trova al secondo piano dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Per prenotarsi scrivere a neurologia.gr@uslsudest.toscana.it.

“Al Misericordia è presente un ambulatorio specialistico dedicato a cui afferiscono circa 500 pazienti all’anno – sottolinea Sergio Pieri, direttore della Uoc Neurologia dell’ospedale Misericordia –. L’accesso avviene tramite prenotazione con ricetta medica specialistica oppure attraverso l’ambulatorio generale di neurologia che valuterà, in caso di urgenze, di dirottare il paziente all’ambulatorio delle cefalee per una visita specifica”.

L’ambulatorio dedicato alle cefalee si trova al secondo piano del vecchio padiglione nel reparto di Neurologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Recenti dati Istat indicano che la prevalenza è in crescita e che il dato è verosimilmente sottostimato. Basti pensare che solo il 14% di persone con cefalea si rivolge agli specialisti del settore e in alcuni casi neppure viene consultato il proprio medico curante.