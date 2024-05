“Il tempo della gentilezza”: al Comune una medaglia dalla Cri per gestione emergenza Covid

Orbetello (Grosseto). Prestigioso riconoscimento per il Comune di Orbetello, che ha ricevuto la medaglia di benemerenza “Il tempo della gentilezza” da parte del Croce Rossa Italiana.

L’onorificenza è stata assegnata dalla Cri nazionale all’Ente lagunare in segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio e assoluta abnegazione durante l’emergenza covid e, come si legge tra le motivazioni: «palesando inoltre alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’associazione della Croce Rossa».

La cerimonia di consegna è avvenuta stamani (giovedì 16 maggio) nel palazzo civico lagunare, alla presenza di sindaco e vicesindaco.

A consegnare l’onorificienza per conto del presidente nazionale della Cri, Rosario Maria Gianluca Valastro, c’era Piera Casalini, in rappresentanza della Cri del comitato Orbetello/Costa d’Argento, presieduto da Michele Casalini.