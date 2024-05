Protezione civile: i volontari di Humanitas impegnati in un corso di formazione

Grosseto. È stato un fine settimana di full immertion nella formazione per i volontari grossetani dell’Anpas Humanitas di Grosseto, ospiti degli amici della Pubblica Assistenza Sassofortino (Roccastrada), ai quali va il sincero ringraziamento per l’accoglienza e l’organizzazione impeccabile.

«Sabato e domenica scorsi – spiega Mirko Benetello, responsabile di zona della Protezione civile per Anpas – si è tenuto il corso di formazione per operatori di “colonna mobile” nazionale (Ocn) e regionale (Cmrt), durante il quale i volontari soccorritori hanno acquisito competenze di base su cosa sono e come funzionano queste strutture di soccorso/pronto intervento e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. I corsi di secondo livello, invece, prevedono la specializzazione nelle singole mansioni, come gestire una cucina da campo, la logistica, le comunicazioni radiomobili, la movimentazione dei mezzi speciali e quant’altro. Maggio è un mese impegnativo: dal 24 al 26 lo concluderemo con la partecipazione a San Rossore (Pisa) al XVIII Meeting nazionale della solidarietà Anpas, in occasione del quale si terrà anche l’assemblea nazionale delle Pubbliche assistenze, le “Soccorsiadi” e i tornei “May Days” di Anpas. Noi ci saremo con almeno dieci volontari soccorritori».

Le colonne mobili di soccorso – regionali e nazionali – sono costituite da contingenti di operatori specializzati dotati di mezzi e supporto logistico che si muovono con tempestività in occasione delle grandi emergenze o calamità naturali: incendi, terremoti, esondazioni, naufragi, sfollamenti di massa, e molto altro.

Al corso dell’ultimo weekend a Sassofortino hanno preso parte sei volontari soccorritori dell’Anpas Humanitas di Grosseto: Mirko Benetello, in veste di responsabile della Protezione civile nell’associazione, Francesco Fiorini, Chiara Bonfiglioli, Giada Cipollini, Florian Cretu e Beatrice Del Dottore.