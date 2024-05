Giornata mondiale senza tabacco: la Lilt in campo per la prevenzione

Grosseto. Dal 1988, il 31 maggio di ogni anno, l’Organizzazione mondiale della sanità celebra la Giornata mondiale senza tabacco. L’ evento ha l’obiettivo di evidenziare gli effetti nocivi, sulla salute generale delle persone e della comunità, delle sigarette e di altri prodotti del tabacco.

La Lilt Aps-Ets provinciale di Grosseto aderisce a tale importante giornata mettendosi a disposizione di chi volesse informazioni e supporto per combattere la dipendenza.

Il 30 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, la dr.ssa Lilia Enei, psico-oncologa da anni volontaria Lilt, sarà a disposizione nella sede dell’associazione per colloqui informativi e l’eventuale pianificazione di corsi per la lotta al tabagismo.

Secondo l’Oms il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile.

Il direttore sanitario della Lilt Grosseto, il dr. Bruno Mazzocchi, ricorda che “nel nostro Paese il fumo è considerato il responsabile di circa il 30% delle morti per tumore in quanto responsabile del cancro alla cavità orale, alla faringe e all’esofago e del tumore ai polmoni (in particolare il consumo di tabacco aumenta la probabilità di essere colpiti dal cancro ai polmoni dalle trenta alle sessanta volte). Il fumo attivo, ma anche solo passivo, solo per fare alcuni esempi, determina l’insorgenza di patologie polmonari croniche, di gravi malattie del cuore e delle arterie, di rischi di impotenza sessuale per l’uomo e riduzione della fertilità in entrambi i sessi, di anomalie nel decorso della gravidanza e dello sviluppo fetale”.

“Smettere è essenziale per la salute propria e degli altri – ricorda il coordinatore provinciale Barbara Bricca –. Gli incontri informativi, gratuiti, si terranno nella sede della Lilt Aps-Ets di Grosseto, in via De Amicis n. 1. E’ possibile prenotare telefonando al numero 0564.453261, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13″.