Potenziato il servizio del 118: attiva un’ambulanza infermieristica dalle 8 alle 20

Santa Fiora (Grosseto). Un potenziamento che riguarderà il 118 del Comune di Santa Fiora.

A partire da oggi, venerdì 10 maggio, sarà infatti attiva l’ambulanza infermieristica H12 della Misericordia dalle 8 alle 20 per garantire la copertura del territorio nell’arco delle 12 ore. Il servizio, attivo tutti i giorni, ha lo scopo di rafforzare il servizio di emergenza-urgenza della zona del Monte Amiata, consentendo di attivare entro pochi minuti misure salva vita.

“Nell’ambito della riorganizzazione dell’emergenza urgenza della provincia Grosseto si è ritenuto opportuno dare rilevanza a una zona un po’ isolata rispetto ai presidi ospedalieri – spiega Stefano Barbardori, direttore del 118 di Grosseto -. Avere personale sanitario qualificato a bordo dei mezzi di soccorso è senza dubbio un salto di qualità per quanto riguarda la riposta ai bisogni di salute dei cittadini di quel territorio. Una presenza fattiva che rappresenta un miglioramento importante. Un ringraziamento particolare va alla Misericordia che fornisce il mezzo, che significa molto per tutta la zona”.

Un risultato importante per tutto il territorio, che in questi anni si era fatto più volte portavoce dell’esigenza di ampliare il 118 nella zona. Il sindaco del Comune di Santa Fiora ha voluto ringraziare la Direzione della Asl Toscana Sud Est e la Conferenza aziendale dei sindaci per aver dato l’attenzione che merita al territorio. Anche perché, ha sottolineato ancora il sindaco, avere personale qualificato sul posto consentirà di attivare misure salva vita che possono fare davvero la differenza.