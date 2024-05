Sviluppare le abilità di vita: al via il ciclo di incontri dedicati agli adolescenti

Orbetello (Grosseto). Incontri rivolti agli adolescenti dai 13 ai 18 anni per sviluppare le abilità di vita nei giovani, ovvero competenze e capacità individuali, sociali e relazionali.

È questo l’obiettivo del laboratorio “IO + TE = NOI. Incontriamoci per allenare le abilità di vita (Life skills)”, che si articolerà in una serie di incontri che si svolgeranno a partire da mercoledì 8 maggio al consultorio delle Colline dell’Albegna dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.

Il laboratorio

Il laboratorio si svilupperà come un cammino di aiuto e sostegno nel leggere il mondo emotivo degli adolescenti. In questo senso il ciclo di incontri intende fornire agli adolescenti – attraverso attività improntate sul gioco e sull’empatia – una cassetta degli attrezzi per sviluppare abilità specifiche per una migliore coscienza di se stessi e una maggiore resistenza allo stress e all’ansia. Grazie al sostegno di due educatrici professionali, Sonia Cerulli e Liuba Cappellini, i giovani potranno riconoscere ed implementare le proprie competenze e affrontare efficacemente le richieste, le sfide e i cambiamenti della vita quotidiana.

Di seguito il programma del laboratorio:

mercoledì 8 maggio, dalle 16 alle 18, “Conoscenza di sé – quanto valgo?”;

mercoledì 15 maggio, dalle 16 alle 18, “La forza del corpo e della mente”;

mercoledì 22 maggio, dalle 16 alle 18, “Le mie relazioni”;

mercoledì 29 maggio, dalle 16 alle 18, “Come mi vedo? Scattiamoci un selfie”;

mercoledì 5 giugno, dalle 16 alle 18, “Mi fido di te. Stima di sé e aspettative nel gruppo”.

Il ciclo di incontri è il proseguimento del programma di prevenzione e contrasto al disagio giovanile promosso sin dal 2020 dalla dottoressa Roberta Caldesi, direttrice di Zona delle Colline dell’Albegna, che ha previsto prima dei gruppi di incontro di sostegno alla genitorialità e dal 2023 i laboratori sulle life skills rivolti agli adolescenti. L’iniziativa è realizzata dall’Unità funzionale Attività consultoriali delle Colline dell’Albegna, diretta dalla dottoressa Agnese Mattera, in collaborazione con la Uoc Promozione della salute, la Uos Educazione alla salute e il Dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Per iscrizioni e informazioni inviare una mail a areaconsultoriale.albegna@uslsudest.toscana.it oppure telefonare allo 0564.869340