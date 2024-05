Dieci nuovi volontari per la Misericordia: tutti i nomi

Manciano (Grosseto). Con l’esame finale, tenutosi venerdì 3 maggio nella sede della Misericordia di Manciano, si è concluso il corso per soccorritori di livello avanzato.

Sono 10 i nuovi volontari formati per poter svolgere attività e servizi di emergenza-urgenza sulle ambulanze della Misericordia mancianese.

Un corso duro ed impegnativo, che ha visto i partecipanti impegnati per 4 mesi in lezioni teorico-pratiche fino al conseguimento dell’esame finale. Le discipline trattate vanno dalla rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini pediatrici, alla traumatologia fino alla conoscenza di tecniche e strumenti di soccorso avanzati, seguendo la nuova legge regionale 83 che alza di molto lo standard di formazione dei soccorritori stessi.

I nuovi soccorritori

L’esame finale ha visto abilitare all’emergenza-urgenza i seguenti soccorritori della Misericordia di Manciano: Babbanini Vittorio, Bianchi Gianmarco, Burragato Stefania, Giuliani Diana, Guazzerotti Valter, Palazzi Stefano, Petri Giorgio, Porri Gabriele, Santi Alessio e Summa Marco.

A loro vanno i complimenti di tutto il magistrato della Misericordia, che ringrazia i volontari per l’impegno che hanno messo in questo percorso. All’esame hanno partecipato anche altri volontari delle Misericordie di Arcidosso, Porto Santo Stefano e Grosseto, che hanno sostenuto l’esame con la supervisione di istruttori Misericordie e sanitari della centrale 118 Siena-Grosseto, cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione data.