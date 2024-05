Sanità, il sindaco: “Ambulanza fissa nelle frazioni balneari anche a giugno e settembre”

Grosseto. “Rivolgo pubblicamente un appello alla Asl affinché sia predisposta, nei mesi di giugno e settembre, la presenza a Marina di Grosseto o Principina di un servizio di ambulanza fissa a servizio delle due località: in quel periodo l’affluenza turistica non è ai livelli di luglio o agosto, ma resta comunque notevole e merita adeguata copertura”.

A dichiararlo, in un post sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Si parla tanto di destagionalizzazione, ma non si riesce a garantire determinati servizi di assistenza neppure durante quella che è, a tutti gli effetti, ancora piena estate. È necessario un cambio di passo – sottolinea il sindaco -. Ovviamente mi aspetto un congruo aumento delle unità di professionisti all’opera: sì, perché non basta certo spostare infermieri, medici e personale da un luogo e metterli in un altro. Serve un gruppo ad hoc che possa intervenire con prontezza nel caso di bisogno”.