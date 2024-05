Istituto Falusi: il bilancio della Rsa torna in positivo, utile di 38mila euro

Massa Marittima (Grosseto). Buone notizie per il Falusi di Massa Marittima, che torna ad avere un bilancio in positivo: nell’assemblea del Consiglio di amministrazione dello scorso 26 aprile è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2023, chiuso con un utile d’esercizio di 38.117 euro, a conferma del trend iniziato dallo scorso anno.

Un dato rassicurante, che dimostra il buon esito dell’azione di risanamento, intrapresa a partire dal 2021, che ha coinvolto l’intero istituto e che prosegue, consentendo la ricostruzione del patrimonio, depauperato nel passato a causa delle ingenti perdite.

Elementi da sottolineare, oltre all’utile, sono sicuramente la crescita del tasso di occupazione dei letti, ritornato agli anni pre-Covid, e la ripresa delle manutenzioni, interventi importanti tesi anche all’aumento della qualità assistenziale in generale.

Nonostante una spesa per manutenzioni decisamente più alta, il risultato economico positivo è stato raggiunto con un’attenta analisi e programmazione sulla gestione, definita in un business plan depositato negli istituti bancari, che conferma come le scelte del recente passato siano la garanzia per il futuro dell’Istituto.

Nella foto, da sinistra: Beatrice Cillerai (consigliere), Gino Piccinelli (consigliere), Francesca Mucci (presidente), Doriano Gistri (consigliere), Stefano Leoni (vicepresidente), Renato Vanni (direttore).