Giornata dell’igiene delle mani, Opi “Occasione per far crescere cultura della salute”

Grosseto. L’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto patrocina e presenzia all’evento organizzato dall’Azienda Usl Toscana sud est domani, venerdì 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, con la presenza di uno stand informativo e in piazza San Francesco a Grosseto, dalle 11 alle 13.

“Abbiamo aderito con piacere all’evento promosso dall’Area qualità e sicurezza delle cure dell’Azienda Usl Toscana sud est – dichiara Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – perché continuare a fare sensibilizzazione e informazione sul tema dell’igiene delle mani è fondamentale. Circa il 30% delle infezioni, infatti, può essere evitato con un lavaggio delle mani accurato. Si tratta di una lezione che abbiamo tutti appreso durante gli anni più complicati della pandemia da Covid-19, ma che, probabilmente, abbiamo dimenticato troppo presto. Ecco perché momenti pubblici come quello in programma domani sono particolarmente importanti.

Dobbiamo impegnarci per contribuire ad una cultura della salute diffusa, un caposaldo che dobbiamo perseguire, non solo in questo, ma in molti altri ambiti. Penso, ad esempio, alla conoscenza del Blsd, le manovre per usare il defibrillatore, o la disostruzione delle vie aeree: si tratta di conoscenze e competenze che dobbiamo imparare a non delegare del tutto alla sanità come tragicamente sappiamo e come ci ricordano spesso i fatti di cronaca. Al contrario, dobbiamo responsabilizzare molto anche noi stessi, come comunità. La salute appartiene a tutti noi, è un concetto sociale e solidaristico. Competenze diffuse come queste proteggono noi stessi e gli altri, come comunità”.