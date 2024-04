Trattamento di gruppo per gli attacchi di panico senza farmaci: al via l’iniziativa di Oasi

Grosseto. L’associazione Oasi Odv, nell’ambito del rilancio dei propri programmi “alternativi” per la salute mentale della comunità, porta a conoscenza le cittadine e i cittadini dell’avvio del programma di trattamento di gruppo per gli attacchi di panico senza farmaci, che si terrà nella casa dell’auto mutuo aiuto di via Parini n. 7 a Grosseto, a partire dalla candidatura delle persone per il trattamento diretta o attraverso i medici di medicina generale o i servizi.

Il programma si inserisce nella attuale fase di difficoltà della comunità a causa dell’aumento dei disturbi d’ansia conseguenti alla pandemia e delle risorse sempre più modeste a disposizione della rete dei servizi (medici di medicina generale e servizi di salute mentale), oltre la prescrizione farmacologica. Il programma è fondato sulle più rilevanti prove di efficacia disponibili in campo scientifico ed è ampiamente collaudato da 20 anni di esperienza.

Il conduttore del gruppo sarà il dottor Giuseppe Corlito, psichiatra, Npi e psicoterapeuta, coadiuvato da un volontario esperto dell’Oasi. Sarà messo a disposizione dei partecipanti il materiale didattico necessario.

Il programma

Il programma sarà articolato in tre fasi.

In una prima fase saranno valutati i pazienti “candidati” attraverso una visita specialistica nell’ambulatorio di salute mentale (gratuito per i non abbienti) nella casa dell’auto-mutuo-aiuto. Tale visita comprenderà la valutazione diagnostica (anche attraverso un semplice test, la Scala di Hamilton per l’ansia), l’eventuale necessità di terapia farmacologica e/o la possibilità di poterne fare a meno e il successivo monitoraggio dell’andamento clinico fino alla dimissione dal programma.

La seconda fase di trattamento comprende:

una seduta psicoeducazionale con i familiari sull’ansia, l’attacco di panico e il suo trattamento, compreso il ruolo dei familiari; una serie di sedute (6-7) con conduttore in circle time per l’apprendimento delle abilità di controllo dell’attacco di panico senza farmaci (respirazione lenta e rilassamento muscolare); alcune sedute (2-3) dedicate all’esposizione graduale per fronteggiare le situazioni che provocano l’attacco; una seduta finale di prevenzione della ricaduta.

La terza fase di valutazione dell’esito prevede:

visita specifica di controllo; prosecuzione eventuale del trattamento con interventi specifici; partecipazione a un gruppo di auto-mutuo-aiuto.

Per appuntamento telefonare al 338.9715576 oppure al 338.8167405.

Il programma partirà appena raggiunto il numero sufficiente dei candidati al gruppo.