Caffè Alzheimer e Sportello di ascolto: due nuovi servizi per gli anziani in città

Grosseto. Due nuovi servizi per gli anziani a Grosseto. A proporli è la cooperativa sociale Nomos.

Si tratta del primo Caffè Alzheimer e del primo Sportello di ascolto e orientamento del territorio.

Caffè Alzheimer

Il Caffè Alzheimer è un luogo di incontro per persone malate di Alzheimer e per i loro familiari, uno spazio protetto in cui possono accedere liberamente trovando ascolto, attività, consigli. E’ attivo, gratuitamente, ogni secondo martedì del mese dalle 15.30 alle 17.30 nella sede di Confartigianato, in piazza della Palma, in strada Corsini 13, a Grosseto.

Le persone che vivono la demenza sono intrattenute, durante tutto il tempo, da volontari ed animatori/educatori esperti con l’obiettivo di trascorrere un paio di ore in piacevole compagnia facendo attività di stimolazione e mantenimento delle facoltà cognitive, attività ludiche e di socializzazione in piccoli gruppi rivolti alle persone affette da Alzheimer e demenze.

I familiari, contemporaneamente, possono partecipare a gruppi di psicoeducazione che favoriscono il confronto e la trasmissione di esperienze tra persone che condividono la difficoltà della vita quotidiana, supportati dalla presenza di psicologi esperti in psicogeriatria.

Al Caffè Alzheimer si accede in modo spontaneo, non ci sono requisiti di accesso, per cui possono partecipare persone che vivono la demenza in ogni sua fase. Insieme a coloro che vivono la malattia deve essere presente un caregiver.

Sportello di ascolto

Lo Sportello di ascolto e di orientamento è invece un luogo dove chiunque può rivolgersi per avere informazioni sui servizi presenti sul territorio per l’assistenza a persone con demenza, Alzheimer o malattie neurodegenerative, o in genere per tutti gli anziani. E’ aperto nella sede di Confartigianato (in piazza della Palma, in strada Corsini 13) nei giorni 7 maggio, 4 giugno, 3 settembre, primo ottobre, 5 novembre e 3 dicembre, dalle 15 alle 18; nella sede dell’Auser (in via De Nicola 19), nei giorni 21 maggio, 18 giugno, 17 settembre, 15 ottobre 19 novembre e 17 dicembre, sempre dalle 15 alle 18.