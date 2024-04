Online il nuovo sito di Humanitas: “Più semplice prenotare i mezzi per il trasporto sociale”

Grosseto. È da oggi online il nuovo sito Internet di Anpas Humanitas Grosseto Odv, all’indirizzo https://anpasgrosseto.it. L’associazione grossetana, nata nel 2011 a Roselle per iniziativa di un gruppo di amici che costituirono il nucleo originario dei volontari, sta crescendo velocemente e per questo ha deciso di dotarsi di un sito Internet che ne promuova le attività sul web, facendone un’interfaccia con la comunità grossetana.

«Entro l’estate – dichiara il presidente del sodalizio, Christian Sensi – speriamo di concludere i lavori di ristrutturazione della nuova sede acquistata in via Zircone. Nel frattempo, compiamo un ulteriore passo in avanti dotandoci di pagine web che nascono sia per farci conoscere e interloquire con la città, ma anche con l’obiettivo di semplificare la prenotazione dei mezzi per il trasporto sociale e in prospettiva di altri servizi che speriamo di attivare. Il nuovo sito è un po’ anche un manifesto dei nostri valori e principi, declinati attraverso immagini e testi che calano i navigatori del web dentro la realtà di Anpas Humanitas, che tutti quanti viviamo come una famiglia allargata, nella quale sono protagonisti i volontari. In queste settimane, peraltro, è in pieno svolgimento il corso di formazione per volontari soccorritori di primo e secondo livello, al quale stanno partecipando con entusiasmo più di 20 donne e uomini. È il secondo corso che facciamo in pochi mesi e l’attenzione che ha riscontrato ci dà il polso della voglia che sta tornando fra le persone di impegnarsi in modo disinteressato a servizio della propria comunità. Anpas Humanitas, che si ispira ai valori universali di pace, solidarietà e laicità, è a disposizione di chiunque voglia provarci».

Il sito

Dal sito internet sarà possibile prenotare i mezzi – ambulanza, pulmino con pedana per le carrozzine, oppure automobile – messi a disposizione da Anpas Humanitas per il trasporto sociale di malati e persone fragili. Riempito il format con i dati richiesti (è possibile inviare anche il certificato redatto dal proprio medico di famiglia), il personale dell’associazione contatterà telefonicamente la persona interessata per stabilire l’orario in cui sarà prelevata. Sulle pagine web viene anche spiegato come è possibile sostenere l’associazione e quali sono i ruoli che i volontari possono svolgere all’interno dell’organizzazione. Una sezione, in particolare, illustra per le modalità con le quali Anpas Humanitas Grosseto opera all’interno del coordinamento di Protezione civile provinciale e regionale.