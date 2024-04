Ospedale Petruccioli: nominata la nuova direttrice della Medicina interna

Pitigliano (Grosseto). La dottoressa Paola Randisi è stata nominata direttrice della Uoc Medicina interna dello stabilimento ospedaliero di Pitigliano, all’esito della selezione pubblica. Entrerà in servizio il primo giugno. La nomina è contenuta in un atto deliberativo del direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso.

La dottoressa Randisi si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena, ateneo dove poi si è specializzata in Medicina interna. Dopo incarichi nella disciplina in strutture dell’ex Asl 9 di Grosseto, poi confluita nell’Asl Toscana Sud Est, e dell’ex Asl 6 di Livorno, attualmente era dirigente medico all’ospedale Misericordia di Grosseto.

“La dottoressa Randisi conosce bene come si lavora nella Sud Est, azienda in cui lavora da tanti anni – afferma il direttore generale della Asl Toscana Sud Est D’Urso – . Con la sua esperienza fatta al Misericordia di Grosseto siamo convinti che rappresenti la figura più adatta a portare avanti il lavoro di valorizzazione delle attività di Medicina interna dell’ospedale a disposizione dei cittadini della zona”.

“Tenendo conto della funzione di prossimità attribuita all’ospedale di Pitigliano, mi troverò a consolidare un’importante sinergia con il Pronto Soccorso e a sviluppare ulteriormente le relazioni con la Medicina di famiglia anche con modelli innovativi – dichiara la dottoressa Randisi -. Tutto questo, insieme con le attività ambulatoriali e le opportunità date dalla telemedicina, permetterà di garantire alla popolazione di una zona sicuramente disagiata per la posizione geografica di avere in ambito sanitario le opportunità offerte dal Servizio sanitario regionale”.