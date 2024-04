Diventare operatore socio sanitario: al via i corsi della Asl

Grosseto. L’Asl Toscana Sud Est comunica che sono stati pubblicati il 15 aprile scorso da Estar due bandi per corsi per diventare operatore socio sanitario (oss) che interessano proprie strutture. Il primo, da 1000 ore, è quello base completo; il secondo, da 400 ore, è riservato a chi possiede l’attestato di qualifica di addetto all’assistenza di base o equipollente.

Gli oss

Questa figura professionale svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socioassistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’assistito, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

L’oss è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata:

a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario

a favorire il benessere e l’autonomia dell’assistito.

Ecco le indicazioni

Corsi di formazione base

Saranno attivati al massimo 120 posti sulla base degli esiti dell’istruttoria delle domande: Arezzo (30/60 posti); Grosseto (30/60 posti); Siena (30/60 posti).

Per l’Azienda Usl Toscana Sud-Est è prevista la formazione di un’ulteriore classe 1.000 ore da attribuire a una delle tre sedi operative (Arezzo, Siena o Grosseto). Una volta formate le tre classi stabilite per Arezzo, Siena e Grosseto, se la relativa graduatoria risulterà non completamente utilizzata, verranno analizzate le preferenze espresse nelle ulteriori domande rimanenti. La sede per la quale sarà stato espresso il maggior numero di preferenze prioritarie risulterà quella presso la quale attivare l’ulteriore corso.

Il corso prevede l’alternanza fra formazione in aula e contestualizzazione operativa attraverso esercitazioni pratiche in laboratorio e attività di tirocinio ripartite, rispettivamente, nelle seguenti ore:

didattica frontale/interattiva 397 ore;

laboratorio 84 ore;

tirocinio 519 ore.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 14 giugno 2024.

Corsi abbreviati per chi possiede l’attestato di qualifica di addetto all’assistenza di base o equipollente

Saranno attivati 90 posti: Arezzo (30 posti); Azienda ospedaliero-universitaria Senese (30 posti): Grosseto (30 posti).

Il corso prevede l’alternanza fra formazione in aula e contestualizzazione operativa attraverso esercitazioni pratiche in laboratorio e attività di tirocinio ripartite, rispettivamente, nelle seguenti ore:

didattica frontale /interattiva 150 ore;

laboratorio 60 ore;

tirocinio 190 ore.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 15 maggio 2024.

Per ulteriori informazioni e link ai bandi è possibile visitare la pagina aziendale: https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/formazione-corsi-oss