“Boutique del Benessere”: ecco il nuovo centro estetico della farmacia comunale

Grosseto. E’ stata inaugurata questa mattina, mercoledì 17 aprile, la “Boutique del Benessere”. Si tratta del nuovo centro estetico che, a partire da oggi, sarà operativo nella farmacia comunale n. 7 in via Ecuador, a Grosseto.

Una farmacia specializzata, oltre che nel farmaco, anche nella bellezza. Uno spazio espositivo di 450 metri quadrati dove sarà possibile trovare un assortimento importante di cosmesi, oltre an un angolo detox specializzato sulla nutrizione ed equilibrio del peso.

Ad oggi le Farmacie comunali di Grosseto investono ulteriormente sul benessere dell’individuo facendo un investimento importante su uno spazio dedicato a cura del corpo, massaggi rilassanti, snellenti, con presenza di macchinari come radiofrequenza, lipolaser, laser depilatori e pressoterapia.

Il centro ha previsto l’assunzione due estetiste eccellenti che sapranno proporre al meglio tecniche innovative per offrire metodi efficaci per la risoluzione delle varie criticità. Il centro estetico ospiterà esperti di kinesiologia, massaggi thai, massofisioterapisti, oltre che il nutrizionista per l’educazione alimentari.

Il 18 aprile sarà dedicato a un Open Day, dove i cittadini potranno gratuitamente visitare il centro e provare i nuovi macchinari. Per farlo sarà sufficiente chiamare la responsabile, l’estetista Ilaria Ginanneschi, al numero 338.9991785.

”E’ un orgoglio poter inaugurare questo nuovo centro benessere – ha dichiarato l’amministratore delegato Renato De Falco -. E’ sintomo di un’azienda che cresce e si innova per affrontare al meglio il futuro sempre più complesso e competitivo e, contestualmente, per dare risposte ad una popolazione sempre, giustamente, più esigente. Ringrazio il direttore, Simona Laing, e i collaboratori per l’impegno profuso per il raggiungimento anche di questo obiettivo”.

“Abbiamo deciso di specializzare questa farmacia sul benessere fisico inteso come il sentirsi bene con se stessi – ha concluso il presidente Giulio Tambelli –. Ovviamente la nostra priorità è garantire servizi socio sanitari, come già avviene ad oggi con l’infermiere a domicilio e la prevenzione in farmacia. E’ anche importante sapersi innovare, stare al passo con i tempi e diversificare le nostre attività, che vanno della nutrizione alla medicina funzionale all’omeopatia alle preparazioni galeniche. Investiamo in innovazione e in assunzioni”.