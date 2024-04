Sanità, si è riunita la Conferenza dei Sindaci: stabilito l’aumento della quota versata dai Comuni

Isola del Giglio (Grosseto). Si è riunita all’Isola del Giglio la Conferenza dei Sindaci delle Colline dell’Albegna. Nel corso dell’incontro è stata accolta, con parere favorevole unanime, la riconferma della dottoressa Roberta Caldesi come direttrice della zona distretto ed è stato deciso un aumento di 2.30 euro per abitante della quota capitaria versata annualmente dai Comuni.

“Valutando il particolare periodo di difficoltà in cui versano diverse famiglie, con il venir meno di alcuni servizi sociali essenziali a carattere nazionale, come il reddito di cittadinanza – commenta Giovanni Gentili, presidente della Conferenza dei Sindaci delle Colline dell’Albegna –, abbiamo ritenuto fondamentale mantenere l’impegno delle amministrazioni locali sul sociale, facendo uno sforzo in più, in controtendenza con i tagli nazionali, che ci ha portato a decretare l’aumento della quota capitaria annuale a carico di ciascun Comune di 2.30 euro per abitante. Una misura concreta a supporto dei servizi sociali sul territorio.”

“La Conferenza dei Sindaci delle Colline dell’Albegna – prosegue il presidente Giovanni Gentili – si è riunita a Isola del Giglio, per dimostrare la vicinanza delle istituzioni alla popolazione gigliese ed affrontare le criticità dell’isola, riportate dal sindaco costantemente all’attenzione della Conferenza dei Sindaci. Se le realtà non si toccano con mano non si riescono a comprendere i problemi fino in fondo. L’Isola del Giglio ha bisogno dei servizi socioassistenziali e sociosanitari e noi vogliamo contribuire a far sentire la voce delle zone periferiche”.