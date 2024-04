“Scegli la salute: i corretti stili di vita”, Asl e Spi Cgil organizzano un incontro pubblico

Arcidosso (Grosseto). Spi Cgil e Ausl Toscana sud est insieme per la prevenzione primaria.

Giovedì 11 aprile, nella sala consiliare del Comune di Arcidosso, a partire dalle 15.00, si terrà infatti la conferenza aperta al pubblico dal titolo “Scegli la salute: i corretti stili di vita”, organizzata dallo Spi Cgil provinciale nell’ambito di una campagna di informazione che toccherà diverse realtà della provincia.

«Questa iniziativa, così come le prossime che seguiranno – spiega Erio Giovannelli, segretario dello Spi Cgil provinciale –, è diretta conseguenza di un protocollo di intesa firmato a febbraio dello scorso anno dallo Spi delle province di Grosseto, Siena e Arezzo con l’Azienda sanitaria Toscana sud est. L’obiettivo comune sul quale lavorare è quello della prevenzione dei principali fattori di rischio presenti nei contesti di vita e di lavoro, per mantenere lo stato di salute e di benessere della popolazione».

All’iniziativa di giovedì, nella sala comunale di Arcidosso, parteciperanno Franco Menichetti, segretario della Lega Spi Cgil Amiata, che introdurrà l’assemblea pubblica, e Giuseppe Tintori, fisioterapista esperto in “attività fisica adattata” agli anziani (Afa), del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della riabilitazione e della prevenzione, che illustrerà i vantaggi dell’attività fisica nel prevenire patologie tipiche delle persone anziane.

«Questo tipo di attività di divulgazione scientifico sanitaria – spiega Cristiana Duetti, della segreteria provinciale – riscontra sempre un grande interesse da parte delle persone anziane e dei nostri iscritti. Lo abbiamo verificato con un precedente ciclo di incontri ai quali hanno sempre partecipato una cinquantina di persone. Gli anziani, infatti, non sono più da tempo una categoria che ha tirato i remi in barca, ma rimangono molto attivi e attenti al mantenimento di stili di vita che li aiutino a invecchiare in salute».