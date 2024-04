La Croce Rossa incontra Papa Francesco: presente anche una delegazione grossetana

Grosseto. Grande emozione, questa mattina, nell’aula Paolo VI, insolitamente colorata di rosso, dove seimila volontari della Croce Rossa, provenienti da tutta l’Italia, hanno incontrato Papa Francesco. Un atteso appuntamento per celebrare il 160° anniversario dell’associazione.

Tra questi una nutrita delegazione della Cri di Grosseto.

“Ad aprire l’incontro, moderato da Eleonora Daniele ed Emanuele Geroldi, la lettura dei nostri 7 Principi, le note della Fanfara della CroceRossa e il benvenuto del presidente Rosario M.G. Valastro – si legge in una nota della Croce Rossa di Grosseto -: ‘Come posso nascondere l’emozione, l’onore e l’immensa gratitudine nell’essere qui, insieme ad altri seimila volontari giunti da ogni parte d’Italia, per portare a Sua Santità, Papa Francesco, l’abbraccio della Croce Rossa Italiana. Voglio ringraziare Papa Francesco e tutte le persone che hanno permesso che quest’oggi potessimo essere qui a testimoniare l’impegno della nostra associazione, nei suoi centosessanta anni di storia, verso le persone più vulnerabili. Le stesse persone vulnerabili che fin dall’inizio del Suo Magistero sono state testimoni della Sua attenzione e azione’.

“Sul palco hanno preso la parola alcuni volontari della Cri che hanno affrontato le sfide più importanti di questi ultimi anni. Dall’impegno durante il Covid-19 a quello per l’emergenza Ucraina fino alle operazioni di soccorso per l’alluvione in Emilia-Romagna. Ma anche l’enorme lavoro di accoglienza svolto a Lampedusa e gli aiuti umanitari alla popolazione colpita dal conflitto nella Striscia di Gaza. Da 160 anni ovunque per chiunque – termina il comunicato –. Tra le autorità presenti all’incontro: Maria Teresa Bellucci, viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, Mercedes Martínez, del Comitato di conformità e mediazione Ifrc, e Massimo Barra, fondatore di Fondazione Villa Maraini”.