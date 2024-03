Coeso: il comitato di partecipazione incontra gli ordini di medici e infermieri

Grosseto. Il Comitato di partecipazione di Coeso Società della Salute Amiata grossetana, Colline metallifere e Grossetana ha incontrato i rappresentanti dell’Ordine dei medici e dell’Ordine degli infermieri di Grosseto.

“Obiettivo del Comitato, annunciato anche a Siena, durante le riunioni del Comitato di partecipazione aziendale dell’Asl Toscana sud est – dichiara il coordinatore del Comitato di partecipazione Luciano G. Calì -, è quello di rendere disponibili le analisi di dati prodotte nella zona grossetana anche a disposizione degli altri Comitati di partecipazione Società della Salute, per offrire un contributo in grado di portare, auspicabilmente, a un ampio coinvolgimento di tutte le realtà territoriali dell’area vasta, profondamente diverse per morfologie e necessità della popolazione residente”.

Hanno preso parte all’incontro, con Luciano G. Calì, Paola Pasqualini, presidente di Omceo Grosseto, Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto, e Luca Grechi, consigliere di Opi Grosseto.

“Le associazioni hanno una funzione importante nel supporto alla sanità – dichiara Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto – perché il ruolo civico ed etico rappresentato dai cittadini rispecchia gli stessi principi che guidano i medici nello svolgimento della loro attività. E dal confronto emergono sempre idee e soluzioni vincenti”.

“È stato un momento di dialogo importante e proficuo su moltissime tematiche socio sanitarie della nostra zona – dichiara Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – perché gli organismi di rappresentanza dei cittadini sono sempre i primi interlocutori con cui dobbiamo confrontarci”.