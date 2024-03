Anap celebra la festa del pensionato: in programma conferenza sulla saggezza dell’anziano

Grosseto. Sabato 16 marzo, alle 10.30, nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 26, si terrà la conferenza dal titolo “La saggezza dell’anziano: preziosa risorsa per le nuove generazioni“, organizzato in occasione della 21° festa del pensionato Anap di Confartigianato Imprese Grosseto.

Il convegno

Il convegno, che è aperto anche alla partecipazione esterna, sarà curato dal dottor Giulia Dorini, psicologa e psicoterapeuta. Seguirà il pranzo sociale al ristorante Granduca di Grosseto.

Aprirà l’evento Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, che introdurrà la giornata; seguiranno gli interventi di Roberto Malfetti, presidente di Anap provinciale; Guido Celaschi, presidente nazionale di Anap; Angiolo Galletti, presidente di Anap regionale Toscana.

Saranno presenti, inoltre, Gianpaolo Palazzi, vicepresidente nazionale di Anap, Fabio Menicacci, segretario generale nazionale di Anap, e i rappresentanti del direttivo di Anap regionale di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena.