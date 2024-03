Sclerosi multipla: un incontro pubblico sulle ultime terapie farmacologiche

Grosseto. In occasione della Settimana mondiale dedicata al cervello, la Neurologia dell’ospedale Misericordia organizza un incontro pubblico dedicato ai pazienti con sclerosi multipla, domani, mercoledì 13 marzo, all’auditorium nel nuovo padiglione del Misericordia, dalle 15.30 alle 18.

In adesione alle iniziative della Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, anche il Misericordia, ospedale con tre Bollini Rosa, ha deciso di realizzare un evento informativo e di confronto rivolto ai cittadini, focalizzando l’attenzione sulla sclerosi multipla, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati come per esempio difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale.

“Nell’incontro di domani saranno trattati, rispettivamente nel mio intervento e in quello della collega neurologa Martina Cafalli, due aspetti principali: le recenti terapie farmacologiche per la cura della sclerosi multipla, già utilizzate nel Centro di Grosseto, e il trattamento della spasticità con tossina botulinica, che sta partendo in questo periodo, per quei pazienti che ne hanno necessità – spiega il neurologo Sergio Pieri -. Nei pazienti nei quali esiste comunque una progressione di malattia, con esito in grave limitazione funzionale o spasticità, può infatti essere proposto, oltre ai trattamenti fisioterapici tradizionali, anche un trattamento con tossina botulinica associata a quello fisioterapico”.

“I pazienti in carico al Centro sclerosi multipla di Grosseto, diretto dalla dottoressa Katrin Plewnia, sono oltre 350 – afferma Roberto Marconi, direttore della Neurologia di Grosseto e dell’Area aziendale –. La maggior parte di questi sono in trattamento farmacologico, con terapie che vengono, per quanto possibile, adeguate al quadro clinico e all’evoluzione della malattia in ciascuno soggetto. Ciò è oggi possibile grazie ai diversi tipi di farmaci a disposizione negli ultimi anni (oltre 14), che permettono di fornire una terapia il più possibile su misura ai singoli pazienti. Secondo la letteratura più recente è infatti necessario curare con i farmaci a più elevata efficacia il prima possibile rispetto all’esordio della malattia. Questo per ridurre le complicanze tardive della malattia, cioè la cosiddetta progressione, sia in senso fisico (rallentamento motorio, spasticità) che, come si è visto negli ultimi anni, anche cognitivo (atrofia cerebrale). I pazienti vengono presi in carico dal Centro dopo visita all’ambulatorio dedicato alla sclerosi multipla e seguiti con visite periodiche sia per gli esami di controllo che per il monitoraggio delle terapie assunte, con il contributo determinante dell’ambulatorio infusionale e dei poliambulatori”.

Al termine degli interventi degli specialisti della Neurologia, sarà dato spazio all’interazione per eventuali domande dei presenti.