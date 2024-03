Una barella con disegni e colori per i pazienti della Pediatria: donazione di Finanzia & Friends

Grosseto. Generosa donazione dell’associazione Finanzia & Friends di Grosseto alla Pediatria dell’ospedale Misericordia. E’ stata consegnata questa mattina una barella per il trasporto interno, fatta su misura per i piccoli pazienti.

La barella, del costo di circa 5000 euro, garantisce la movimentazione in piena sicurezza grazie a due alte sponde in materiale trasparente e ha la peculiarità di essere composta da parti colorate e decorata con disegni rappresentanti il sole e le nuvole.

“Ringrazio Finanzia & Friends che ormai da anni ci offre un prezioso sostegno per la salute dei nostri piccoli pazienti – dichiara Susanna Falorni, direttrice di Pediatria e Neonatologia –. Sono realmente ‘amici’ della Pediatria di Grosseto e anche oggi lo hanno dimostrato donando la barella pediatrica che va a rafforzare le azioni di umanizzazione delle cure, così importanti in questo ambito, mettendo a proprio agio i bambini che vengono trasferiti da un servizio all’altro, per esempio in sala operatoria. Grazie ai disegni colorati i bambini distraggono il pensiero e superano con il sorriso un momento che può essere di preoccupazione”.

“L’importante risultato di oggi lo abbiamo raggiunto con il Trofeo di calcio dello scorso Natale, iniziativa che ha riscosso una grande adesione da parte di tanti cittadini che hanno voluto contribuire alla raccolta fondi – spiega Federico Idili, consigliere dell’associazione –. Siamo felici di averla consegnata oggi e soddisfatti dell’obiettivo raggiunto. Adesso è tempo di impegnarsi in altre iniziative già in programma, sempre a favore della Pediatria del Misericordia”.

Alla consegna erano presenti la dottoressa Falorni e il personale sanitario della Pediatria e, per Finanzia & Friends, Stefano Menato, oltre a Idili, Francesco Gara, Paolo Scipioni, Fabio Lupi, e Umberto Sciattarella.