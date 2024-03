Sanità, il Comune lancia il questionario: “Vogliamo ascoltare il parere dei grossetani”

Grosseto. A pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione della “Settimana della salute“, sono moltissime le opinioni pervenute dai cittadini grossetani attraverso il questionario lanciato dall’amministrazione comunale con Google form.

Un’occasione unica, questa, per poter presentare anonimamente opinioni, suggerimenti, criticità o elogi alla sanità grossetana. Le considerazioni raccolte attraverso la piattaforma saranno oggetto di riflessione al termine del meeting regionale “Un nuovo impegno per la salute – Progetti per la sanità grossetana”, in programma per sabato 6 aprile al Teatro degli Industri.

Il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso avrà, infatti, modo di rispondere e fornire indicazioni in merito durante il question time. Si tratta di un prezioso momento di ascolto reciproco finalizzato a promuovere una maggiore comprensione e consapevolezza riguardo alla salute e al benessere dei cittadini.

E’ possibile compilare il form tramite il seguente link o il qr code: https://docs.google.com/forms/d/1fKNHsaeDZcyoi5cdvVKntCVOol56VTbdvy5-dzrtuAs/edit

Le risposte al questionario sono anonime e nel rispetto della privacy vigente.