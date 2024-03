Sciopero generale: possibili variazioni alle attività della Asl

Grosseto. Possibili disagi per gli utenti della Azienda Usl Toscana Sud est per l’intera giornata di venerdì 8 marzo, a causa dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, proclamato da Slai Cobas per il sindacato di classe e Usb.

Anche Fp Cgil Toscana proclama lo sciopero generale per l’intera giornata di tutti i settori pubblici e privati afferenti ai comparti dei servizi pubblici.

In relazione all’adesione, potrebbero verificarsi variazioni al normale svolgimento dei servizi al pubblico.

L’Asl Toscana Sud Est si scusa per eventuali disagi e ricorda che restano garantiti i servizi essenziali e di emergenza-urgenza