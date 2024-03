Ospedale Misericordia: nasce l’Unità di terapia intensiva pneumologica

Grosseto. Attivo il servizio Utip all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Si tratta dell’Unità di terapia intensiva pneumologica, costola dell’Uoc Pneumologia, diretta dal dottor Antonio Perrella, da ieri operativa al primo piano del nosocomio grossetano.

Si potenzia così l’attività pneumologica, che si completa con la nuova area dedicata, nello specifico, alla gestione ad alta intensità dei pazienti con gravi difficoltà respiratorie, per le quali necessitano di terapie mirate e tecnologie dedicate.

L’Utip

Costituita al momento di 4 posti letto, estendibili a 8, l’Utip agisce in continuità con il reparto di Pneumologia “ordinario” con dotazione di 10 estendibili a 14 posti letto, che è stato trasferito dal 3° piano allo stesso del nuovo servizio per facilitare l’organizzazione del personale, la gestione dei pazienti tra i due reparti e la logistica in generale. E’ un’area intensiva respiratoria dotata di tutte le tecnologie necessarie al monitoraggio del paziente (frequenza respiratoria, cardiaca, pressione arteriosa, saturazione ossiemoglobinica) e di unità strumentale di emogasanalisi, fibrobroncoscopia, ecografia multifunzionale, Hfot (terapia con ossigeno ad alti flussi). I degenti sono assistiti da un medico pneumologo 24 ore su 24 e da personale infermieristico e oss. Il percorso di cura dei pazienti che arrivano in Utip prevede, dopo il ricovero e la risoluzione della patologia che ha determinato l’evento, il trasferimento in Pneumologia ordinaria (o post-Utip) e da qui le dimissioni al proprio domicilio o le dimissioni in struttura dirRiabilitazione.

Potranno contare sul nuovo servizio i pazienti che presentano grave insufficienza respiratoria per patologie ostruttive dell’apparato respiratorio (bronchite cronica, asma), per polmoniti da batteri e virus o in corso di riacutizzazione per fibrosi polmonare, pazienti con Osas (sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno) che richiedono ricovero, pazienti prima ricoverati in Terapia intensiva in via di miglioramento, pazienti con insufficienza respiratoria in ventilazione invasiva per patologie neuro-muscolari e quelli con grave trauma toracico con fratture costali e pneumotorace con versamento pleurico.

“L’apertura dell’ Utip consente una gestione ottimale e più appropriata dei pazienti che hanno bisogno di cure intensive, grazie a personale medico pneumologico ed infermieristico, formato e di comprovate esperienza e competenza e a tecnologie all’avanguardia – dichiara Perrella – Già durante la pandemia da Covid-19, l’attivazione di un setting pneumologico a elevato livello di intensità e cura ha permesso la gestione di pazienti con gravissima insufficienza respiratoria e il loro trattamento con ventilazione non invasiva o, in step-down dalla rianimazione, con post ventilazione invasiva, dando evidenza di ottimi risultati. L’apertura di una Utip pertanto rappresenta un ulteriore e importante investimento e un passo in avanti a beneficio dei cittadini che si curano all’ospedale Misericordia”.

“Con la partenza dell’Utip, anche all’ospedale Misericordia siamo in grado di offrire una risposta specifica e mirata a quei pazienti acuti o riacutizzati che fino a oggi venivano trattati in terapia intensiva generale, ovvero coloro che devono essere sottoposti a respirazione meccanica non invasiva, quindi senza essere intubati – commenta la direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est, Assunta De Luca -. La personalizzazione e l’umanizzazione delle cure sono due degli obiettivi che perseguiamo costantemente in tutta la Sud est e senza dubbio il nuovo servizio di Grosseto ne è un esempio in termini di qualità, specializzazione delle prestazioni e attenzione al benessere più generale dei pazienti. Anche la decisione di avvicinare l’area degenze della Pneumologia all’Utip è stata presa in questo senso. Siamo soddisfatti di mettere a disposizione della comunità grossetana, e non solo, un’ulteriore possibilità di curarsi sul proprio territorio”.