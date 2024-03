Cessazione incarico pediatra, la Asl replica al Pci: “Avuta certezza solo a fine gennaio”

Grosseto. In relazione all’articolo del Pci delle Colline Metallifere, uscito negli scorsi giorni sui media locali, la Asl Toscana sud est replica e precisa che ha avuto certezza “della cessazione dell’incarico della pediatra di Gavorrano e Scarlino solo a fine gennaio, pertanto non è stato possibile darne comunicazione prima di tale data”.

L’Azienda puntualizza che, “come per ogni caso simile, sono state valutate e percorse tutte le vie possibili, previste dalla legge, per reperire quanto prima la stessa figura professionale in sostituzione per quegli ambiti territoriali. Al fine di garantire in ogni modo l’assistenza anche nel Comune di Scarlino, unico rimasto scoperto dopo la cessazione della pediatra, è stata ottenuta, solo in data 27 febbraio 2024, a conclusione di tutti gli iter amministrativi, la disponibilità all’apertura ambulatoriale per almeno due giorni a settimana, per la quale l’Azienda ringrazia la dottoressa che ha accettato”.