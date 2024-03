Grosseto. A seguito della comunicazione della Regione, si avvisano gli utenti della Asl Toscana sud est che lunedì 4 marzo, dalle 19 e per circa 6 ore, il fascicolo sanitario elettronico non sarà consultabile né tramite le funzionalità della app Toscana salute, né con accesso da web, per consentire l’intervento di manutenzione straordinaria sui sistemi hardware regionali.