“Mdo Safety”: al via i corsi sulle manovre salvavita per i soci di MaremmaDakar

Grosseto. Nasce “Mdo Safety”, progetto e percorso formativo dell”Asd MaremmaDakar Spirit of Tuscany e progetto Vita Grosseto di Siena Cuore Odv, che permetterà a tutti gli associati (i soci) dell’associazione sportiva maremmana di formarsi alle pratiche laiche di emergenza-urgenza per essere sempre più in sicurezza nei loro viaggi e nelle loro avventure intorno al mondo.

Diventa infatti sempre più importante che le persone sia formate nella teoria e nella pratica alle manovre salvavita, dalla conoscenza delle tecniche di controllo del sanguinamento, al Blsd (rianimazione cardio polmonare con e senza trauma) fino al primo soccorso sanitario e di autosoccorso per far fronte alla necessità di essere preparati dal punto di vista tecnico/fisico/psicologico/meccanico (come conoscenza del mezzo e dei percorsi), ma anche e soprattutto dal punto di vista sanitario.

Nell’anno del suo ventennale, in MaremmaDakar è nata l’idea di organizzare dei corsi di formazione sanitaria per i soci dell’associazione in collaborazione con Siena Cuore Progetto Vita Grosseto, che dal 2018 realizza corsi di manovre salvavita in tutta la provincia – e non solo – accompagnandoli lungo il percorso delle loro attività.

“Per noi di Siena Cuore Progetto Vita Grosseto – racconta il Cavaliere Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore Odv Progetto Vita Grosseto – è un ulteriore passo verso la sensibilizzazione al tema dell’emergenza-urgenza laica, oltre ad essere onorati di avvicinarsi a queste realtà. Perché essere preparati ad agire tempestivamente in caso di emergenza fa la differenza tra la vita e la morte. Non è solo ottemperare ad obblighi di legge, ma rendere consapevoli e formati tutti coloro che possono fare la differenza nella vita degli altri intervenendo tempestivamente nell’attivazione delle pratiche salvavita attivando la rete dell’emergenza-urgenza“.

“In un’associazione come la nostra – dichiara Piero Picchi (nella foto), presidente di MaremmaDakar Asd -, dove i soci percorrono spesso terreni difficili e pieni di imprevisti tra sentieri, strade secondarie, campagne, deserti, guadano fiumi con auto, moto, e-Bike, in zone del nord e centro Africa, Albania, Turchia, dopo una breve riflessione, ci siamo resi conto dell’importanza delle fondamentali regole di sicurezza della scena, sicurezza personale e sicurezza della squadra, dove ogni componente del team può proteggere gli altri e gli altri lui. Rivolgerci quindi ad una realtà toscana che ci aiutasse ad affrontare tutto ciò e formati per le situazioni di emergenza per noi era diventato fondamentale”.

Continua Piero Picchi: “A nome del CdA e dei soci di MaremmaDakar, non posso che esprimere la massima soddisfazione per l’immediata adesione ai corsi da parte dei nostri soci. La formazione è uno degli obiettivi che fondano lo statuto di Maremmadakar. Grazie a questa graditissima collaborazione con l’associazione Siena Cuore raggiungiamo anche questo importante obiettivo che si aggiunge al calendario delle attività 2024. A nome di tutti i soci ringrazio il presidente di Siena Cuore, il Cavalier Juri Gorelli, ed il suo staff per questa graditissima collaborazione in pieno Spirit of Tuscany”.

I corsi si terranno nella sede di MaremmaDakar in via Matteotti 28 a Grosseto e al momento sono previste 3 sessioni nelle giornate di 24 febbraio ed il 2 e il 9 marzo.